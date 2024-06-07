«Осторожно, Москва»: замглавы Власихи отправила женщине неприличный стикер «Осторожно, Москва»: мошенники отправили пошлый стикер от имени замглавы Власихи

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщил, что заместителя главы городского округа Власиха в Московской области Инну Моргунову проверили после того, как от ее имени местной жительнице пришло сообщение с неприличным стикером. По данным канала, во время спора из-за реестра собственников дома в личных сообщениях женщине пришло изображение нарисованного голого мужчины.

Как пишет «Осторожно, Москва», жительница Власихи обратилась в администрацию с требованием проверить Моргунову. Согласно информации канала, в ответ на это власти заявили, что аккаунт замглавы взломали.

По результатам проведения заседания комиссии следует, что в течение последнего времени сотовый телефон Моргуновой И. О. неоднократно подвергался взлому неизвестными лицами. В связи с чем она была вынуждена предпринимать необходимые меры по смене аккаунта и блокировке всех мессенджеров, — цитирует письмо по результатам проверки канал.

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