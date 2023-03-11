Замглавы Уссурийска арестовали за воровство земли

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Заместитель главы Уссурийска заключен под стражу по подозрению в незаконном отчуждении из муниципальной собственности другого района нескольких земельных участков. Аналогичную меру пресечения выбрали и для второго фигуранта дела, передает СУ СК РФ по Приморскому краю. Следствие считает, что подозреваемые передали из ведения Надеждинского района Приморья нескольких земельных участков, а также выкупили право собственности. По версии органов правопорядка, фигуранты действовали с 2019 по 2021 год вместе с другими лицами.

Следственными органами СК РФ по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по факту мошеннических действий по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По подозрению в совершении преступления задержаны два фигуранта, в том числе действующий заместитель главы Уссурийского городского округа, — говорится в сообщении СК.

Их имен пресс-служба не называет. Оба фигуранта дела о мошенничестве с земельными участками арестованы на два месяца.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали в Санкт-Петербурге заместителя начальника главы отдела МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова по делу о взятке. В ходе обысков сотрудники полиции обнаружили у него на даче крупную криптоферму.

Высокопоставленный работник МВД был задержан после появления информации, что он получил взятку в размере 50 тысяч рублей от местного ресторатора Александра Коновалова. В обмен на деньги тот требовал вернуть кальяны в антикафе на улице Рубинштейна в Санкт-Петербурге.