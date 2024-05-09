В Рязани полковника полиции арестовали по обвинению в убийстве на охоте Замглавы угрозыска Рязанской области арестовали по обвинению в убийстве егеря

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Советский райсуд Рязани принял решение об аресте заместителя начальника управления уголовного розыска по региону Виталия Цыплакова. Полковника полиции обвиняют в участии в незаконной охоте и убийстве егеря. Сам Цыплаков обвинения отрицает. Карточка дела опубликована на сайте суда.

Заседание об избрании меры пресечения продлилось около трех часов. Как сообщает «Коммерсант», защита полковника настаивала на том, что требование об аресте является незаконным. Райсуд принял сторону СКР и постановил заключить Цыплакова под стражу на два месяца. Незадолго до этого арестован также был бывший сотрудник полиции Станислав Костин.

По версии следствия, чиновники незаконно охотились на лося недалеко от села Собчаково. По данным издания, после этого бесследно пропал местный житель, который был привлечен в качестве егеря. Его тело до сих пор не найдено, на что обращает внимание защита Костина и Цыплакова. Сами чиновники утверждают, что мужчина ушел во время охоты, никого не предупредив.

Ранее Преображенский суд Москвы отправил в СИЗО до 22 июня бывшего директора ФГБУ «Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия» Владислава Новикова. По данным ТАСС, чиновник обвиняется в злоупотреблении полномочиями при выполнении госконтракта на разработку программно-технического обеспечения учета отходов негативного воздействия на окружающую среду.