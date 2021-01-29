Замглавы СКР по Хабаровскому краю задержан за взятку

Заместителя главы следуправления СКР по Хабаровскому краю и ЕАО полковника юстиции Романа Исайкина задержали за получение взятки. В настоящее время он находится под домашним арестом.
Источник в силовых структурах
Исайкин проработал в СКР 10 лет. Награждён медалями «За безупречную службу» I, II степени.
Ранее NEWS.ru писал, что в Кабардино-Балкарии прокурор Черекского района Тимур Хавпачев попался на взятке в 100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство.
В Москве в конце декабря суд арестовал старшего следователя отдела ГСУ столичного главка МВД Александра Артемьева. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.