Замглавы СКР по Хабаровскому краю задержан за взятку

https://static.news.ru/photo/47ab942e-62c8-11eb-8f1d-fa163e074e61_660.jpg Роман Исайкин Фото: СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Заместителя главы следуправления СКР по Хабаровскому краю и ЕАО полковника юстиции Романа Исайкина задержали за получение взятки. В настоящее время он находится под домашним арестом.

Источник в силовых структурах рассказал РИА Новости, что Исайкин уволен с места службы. Других подробностей собеседник агентства не привёл.

Исайкин проработал в СКР 10 лет. Награждён медалями «За безупречную службу» I, II степени.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кабардино-Балкарии прокурор Черекского района Тимур Хавпачев попался на взятке в 100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение являлось ежемесячным взносом, который представители ритуального бизнеса платили прокурору за покровительство.

В Москве в конце декабря суд арестовал старшего следователя отдела ГСУ столичного главка МВД Александра Артемьева. Ему было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.