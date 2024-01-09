Замглавы Подольска стал фигурантом уголовного дела после отключения тепла Сотрудники СК России задержали замглавы Подольска после аварии на теплотрассе

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Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы Подольска, сообщили в пресс-службе ведомства. Его подозревают в превышении должностных полномочий, повлекшем за собой причинение тяжких последствий. Чиновник, чье имя не раскрывается, был задержан. Также были задержаны начальник котельной и генеральный директор ЗАО «Климовский специализированный патронный завод».

По версии следствия, замглавы Подольска подписал акт проверки готовности к отопительному сезону, несмотря на наличие дефектов в оборудовании, а также передал паспорт готовности патронному заводу, что привело к аварии на теплотрассе. При этом в Следственном комитете РФ считают, что чиновник знал о наличии данных дефектов. В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства случившегося. Заместителю главы городской администрации грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Авария на теплотрассе привела к отключению отопления в 173 жилых домах Подольска. На территории городского округа был введен режим чрезвычайной ситуации локального характера. Аварии на коммунальных объектах также были зафиксированы в ряде других городов Московской области, в том числе в Химках.