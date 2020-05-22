Замглавы Переславля-Залесского заразилась коронавирусом

https://static.news.ru/photo/99cba70a-9c47-11ea-a42b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Subash Shrestha/Keystone Press Agency/Global Look Press

Диагноз COVID-19 подтвердился у заммэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой. Чиновница находится в реанимации, рассказал глава города Валерий Астраханцев.

У всех контактировавших с пациенткой взяли мазки на коронавирус нового типа.

Подтвердился коронавирус у моего заместителя по социальной политике Жанны Николаевны Петровой, она находится в больнице в Ярославле. Мы всем коллективом администрации желаем Жанне Николаевне скорейшего выздоровления, — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что в регионе на 22 мая 2020 года выявили 2309 заболевших. Исцелились 444 гражданина, умерли 13 человек. В России на 22 мая общее число пациентов достигло 326 448, выздоровели 99 825, скончались 3249.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 27 человек заразились COVID-19 в двух сёлах Котельниковского района Волгоградской области. Об этом рассказал замглавы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.

Он пояснил, что речь идёт о населённых пунктах Дорофеевский и Сазонов, где в общей сложности проживают около 300 человек. Анализы на коронавирус взяты у всех селян, их результаты станут известны в ближайшее время.