Замглавы Переславля-Залесского заразилась коронавирусом

Диагноз COVID-19 подтвердился у заммэра Переславля-Залесского (Ярославская область) Жанны Петровой. Чиновница находится в реанимации, рассказал глава города Валерий Астраханцев.
У всех контактировавших с пациенткой взяли мазки на коронавирус нового типа.
Подтвердился коронавирус у моего заместителя по социальной политике Жанны Николаевны Петровой, она находится в больнице в Ярославле. Мы всем коллективом администрации желаем Жанне Николаевне скорейшего выздоровления, — написал чиновник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Он добавил, что в регионе на 22 мая 2020 года выявили 2309 заболевших. Исцелились 444 гражданина, умерли 13 человек. В России на 22 мая общее число пациентов достигло 326 448, выздоровели 99 825, скончались 3249.
Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере 27 человек заразились COVID-19 в двух сёлах Котельниковского района Волгоградской области. Об этом рассказал замглавы комитета здравоохранения региона Николай Алимов.
Он пояснил, что речь идёт о населённых пунктах Дорофеевский и Сазонов, где в общей сложности проживают около 300 человек. Анализы на коронавирус взяты у всех селян, их результаты станут известны в ближайшее время.