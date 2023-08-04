Замглавы Минздрава Самарской области арестован по делу о мошенничестве Замглавы Минздрава Самарской области Майрамукаева арестовали на два месяца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель Минздрава Самарской области Асланбек Майрамукаев заключен под стражу на два месяца, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Соответствующий вердикт вынес региональный суд, который удовлетворил ходатайство следствия.

Суд постановил избрать меру пресечения Асланбеку Майрамукаеву в виде заключения под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 октября 2023 года включительно, — сообщил источник.

Майрамукаев обвиняется в мошенничестве по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

В Самарской области задержали министра здравоохранения Армена Беняна. В здании ведомства также организовали проверку.

По данным 63.RU, сфера здравоохранения в регионе привлекает внимание правоохранителей весь 2023 года. Так, летом 2022 года и весной 2023 года был дважды задержан заместитель главного врача больницы Середавина Алексей Ошурков. Его также обвиняют в мошенничестве.

Ранее приговор по делу о мошенничестве был вынесен экс-министру имущественных отношений Ставропольского края Алексею Гриценко. Он проведет в тюрьме четыре года. Восемь других фигурантов дела получили условные сроки — от 2,5 до 3,5 года лишения свободы.