Замглавы МЧС признался, что начал слышать колокольный звон и «речь Бога» Mash: подозреваемый в хищении замглавы МЧС стал слышать колокольный звон

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что подозреваемый в хищении более 40 млн рублей заместитель главы МЧС Татарстана признался, что начал слышать колокольный звон и звуки, похожие на «речь Бога». Канал отмечает, что в связи с этим его адвокаты просят освободить чиновника из-под стражи.

По данным Mash, замглавы МЧС обвиняют по трем статьям: «Мошенничество», «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности» и «Злоупотребление должностными полномочиями». Канал добавляет, что под его руководством ведомство получило госконтракт на 42,8 млн рублей для замены систем оповещения, но этого не случилось.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали пьяного водителя, который притворился пассажиром в Костанайской области Казахстана. Примечательно, что мужчина находился в автомобиле один, при себе у него не было водительских прав.

Инцидент произошел в городе Тобыл, Mercedes остановили патрульные. После того как машина остановилась, водитель пересел на пассажирское сиденье и заявил, что не был за рулем. Правоохранители привлекли гражданина к ответственности по статье об управлении авто в нетрезвом состоянии. Суд назначил ему 20 дней административного ареста. Mercedes, на котором он ехал, изъяли и поместили на спецстоянку.