Замглавы МАГАТЭ сообщил о «продвижении» ситуации вокруг Запорожской АЭС Замглавы МАГАТЭ Чудаков сообщил о «продвижении» ситуации вокруг Запорожской АЭС

Фото: РИА Новости

Вид на Запорожскую атомную электростанцию

По ситуации вокруг Запорожской АЭС есть продвижение, заявил РИА Новости замглавы МАГАТЭ, руководитель департамента ядерной энергии Михаил Чудаков. По его словам, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси работает по этому вопросу с Россией, Украиной и рядом европейских стран.

По ситуации на Запорожской АЭС у нас работает лично генеральный директор МАГАТЭ, с этой ситуацией он работает <...> и с президентом России, и с президентом Украины. <...> Есть продвижение, есть беседы на эту тему, вовлечены руководители других стран Европы, которые должны повлиять на результат, — сказал Чудаков.

Ранее профессор Владимир Кузнецов заявил, что создание безопасной зоны вокруг Запорожской АЭС может ухудшить обстановку на электростанции. Он назвал МАГАТЭ «импотентной» организацией, подконтрольной США, предположив, что передача Запорожской АЭС под ответственность МАГАТЭ приведет к «новому Чернобылю».

Профессор добавил, что значительная часть обстрелов ЗАЭС происходит по наводке работников электростанции, которые с помощью мобильной связи наводили и корректировали огонь ВСУ. По мнению эксперта, работникам электростанции нужно запретить использовать мобильные телефоны в течение рабочего дня, а также установить на территории ЗАЭС станции, которые бы глушили мобильную связь.