Замглавы Красноярска отправили под домашний арест Замглавы Красноярска Веретельникова обвинили в злоупотреблении полномочиями

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Дмитрий Веретельников

Замглавы Красноярска, руководитель департамента градостроительства Дмитрий Веретельников отправлен судом под домашний арест, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Веретельников помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение принял сегодня Емельяновский районный суд. Мужчина обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, — сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Веретельников распорядился выплатить своему заместителю 370 тысяч рублей в связи с досрочным увольнением по сокращению штатов. Свое решение глава департамента не изменил даже после того, как мужчину взяли на работу в подведомственное Веретельникову управление капитального строительства.

Ранее сообщалось, что в Кировской области двум сотрудникам управления МВД вменяется злоупотребление служебными полномочиями. По версии следствия, они увеличивали коллегам сроки выслуги, включая в них годы обучения в вузе и стажировки. В результате те при увольнении получали суммы в несколько раз выше положенного. Так, один из уволившихся полицейских получил выплату в размере семи окладов вместо полагавшихся двух.