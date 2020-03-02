https://static.news.ru/photo/f67a6e26-5c7f-11ea-aaad-fa163e074e61_660.jpg Фото: СКР по Иркутской области/youtube.com

Заместитель главы Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлёв, арестованный по обвинению в получении взятки, съел при задержании бумагу, на которой были написаны цифры. В настоящее время он заключён под стражу на два месяца.

Журавлёв съел, сжевал маленькую бумажку, на которой были цифры, — сообщили ТАСС в СУ СК РФ по Иркутской области.

По данным следствия, Журавлёв получил от предпринимателя 160 тыс. рублей за беспрепятственную выдачу фитосанитарных сертификатов для экспорта лесной продукции.

Как писал NEWS.ru, уроженец Еревана, выдававший себя за начальника отдела по информационным вопросам управления ФСБ, задержан в Крыму. Он пытался получить взятку от жителя Томска за трудоустройство в СКР по региону. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, подозреваемый сообщил жителю Томска, что вопрос о его работе в СКР решён положительно и запросил с него $60 тысяч за покровительство. Мошенника задержали с поличным при передаче ему части взятки. Свою вину он признал полностью.