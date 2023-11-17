Замглавы города в Дагестане оторвало кисть из-за взрыва гранаты Замглавы Буйнакска Османов потерял кисть после взрыва светошумовой гранаты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заместителю главы дагестанского Буйнакска Гамзату Османову оторвало кисть руки после взрыва светошумовой гранаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города. Там отметили, что во время взрыва мужчина находился на цокольном этаже дома. Взрыв не привел к разрушениям, других пострадавших нет. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Сегодня, в 14:15 мск, в Буйнакскую центральную городскую больницу с отрывом кисти левой руки помещен заместитель главы администрации Буйнакска Гамзат Османов 1993 года рождения, который, предположительно, получил в результате случайного взрыва светошумовой гранаты, находясь в помещении цокольного этажа одного из домов Буйнакска, — сказала собеседница агентства.

Ранее в Хабаровском крае школьник вместе с друзьями обнаружили в мусорном баке банку с восемью взрывателями. Не зная об опасности находки, подростки стали играть со странными предметами. В результате один из взрывателей сработал в руках мальчика и ему оторвало большой и указательный пальцы.

Позднее 20-летний студент Российского технологического университета трагически погиб после того, как взял в руки принесенную старшим братом гранату Ф-1. Устройство сдетонировало, молодой человек лишился конечностей, глаза и получил множественные переломы и травмы. Спустя пару часов после взрыва он умер на больничной койке.