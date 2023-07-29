Замглавы Архангельска задержан по подозрению в получении крупной взятки Замглавы Архангельска Шевцов задержан по подозрению в получении крупной взятки

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники РУ ФСБ России по Архангельской области задержали заместителя главы Архангельска Владислава Шевцова и представителя ООО «Спецавтохозяйство по уборке города» Олега Пугина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу (НАО). Сейчас проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых.

По версии следствия, Шевцов и Пугин в течение двух лет каждый месяц получали взятку в размере 150 тысяч рублей за осуществление заинтересованным лицом предпринимательской деятельности на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном на Окружном шоссе в Архангельске. По предварительной информации, всего чиновник и представитель компании «заработали» более 3,5 млн рублей.

Ранее Свердловский районный суд Белгорода отправил под домашний арест до 20 сентября бывшего вице-губернатора Белгородской области Константина Полежаева. Такая мера пресечения была избрана по делу о взяточничестве. Экс-чиновник в ходе заседания признал вину во взяточничестве в особо крупном размере.

21 июля СК сообщил о задержании Полежаева по подозрению в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ «Взятка в особо крупном размере». По версии следствия, в 2022–2023 годы бывший вице-губернатор получил от директора одной из строительных фирм два автомобиля в обмен на помощь при проверке работ по строительству очистных сооружений и содействие в заключении контрактов. По оценке СК, стоимость двух машин, приобретенных для Полежаева, превысила 17 млн рублей.