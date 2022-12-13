Замгенсека ООН Гриффитс посетил Херсон

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Мартин Гриффитс

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс посетил Херсон, сообщил представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС. Напомним, что вчера, 12 декабря Гутерриш прибыл на Украину в рамках четырехдневной миссии. Сообщалось, что во время поездки он посетит Николаев, Херсон и Киев.

Сегодня он был в Херсоне, — сказал Дюжаррик.

26 ноября прибыл с визитом в Киев премьер-министр Бельгии Александр де Кроо. Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале переговоров и выразил уверенность в том, что диалог будет содержательным и полезным.

В сентябре стало известно, что столицу Украины посетил с необъявленным визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время встреч с высокопоставленными чиновниками Украины американский политик рассказал о новом пакете военной помощи Украине и 18 европейским соседствующим странам со стороны офиса президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Объем помощи превысил $2 млрд.