«Заметание следов не спасло»: военкор показал ликвидацию британской САУ Военкор Дамбиев показал на видео ликвидацию САУ AS-90

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фронтовые бомбардировщики Су-34

Военкор Чингис Дамбиев опубликовал видео поражения самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства на Угледарском направлении. По данным канала, орудие ликвидировали авиабомбой ФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Визуальный контроль и корректировку ведут разведчики 40-й бригады морской пехоты КТОФ и разведчики 36-й армии группировки «Восток» ВС РФ. Заметание следов гусениц не спасло экипаж от карающего удара наших ВКС, — пишет журналист.

На записи видно, как САУ заезжает через ворота в ангар. После этого из гаража выходят два человека и заметают следы от гусеничного хода машины. Наносится удар по месту стоянки, которое превращается в руины.

Ранее капитан I ранга Василий Дандыкин рассказал, что авиационные бомбы с УМПК представляют собой стандартную фугасную авиабомбу, с тем отличием, что они доработаны с помощью «крылышек», которые позволяют им не просто падать вниз, а планировать. Эти бомбы могут быть массой 250 кг (ФАБ-250), 500 кг (ФАБ-500), 1500 кг (ФАБ-1500).

Немецкий журналист Юлиан Репке отмечал, что залогом успеха ВС РФ стало господство в воздухе в связи с наземными вооружениями. По его словам, в случае с применением ФАБ от позиций ВСУ после удара «ничего не остается».