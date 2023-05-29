Заместитель Гладкова может лишиться должности из-за канализации Гладков намекнул заместителю Полежаеву на увольнение из-за угрозы разрушения новой велодорожки

Фото: vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков и Константин Полежаев (справа)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе оперативного совещания намекнул, что его заместитель Константин Полежаев может лишиться должности. Причиной стало строительство коллектора, ради которого придется разрушить 550 метров новой велодорожки, еще 2000 метров покрытия будет повреждено техникой. Трансляция совещания опубликована на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ранее заместитель утверждал, что при возведении канализации инфраструктура не пострадает.

Положили асфальт, а потом начинают трубы класть. Я понимаю, что вас так научили, что вы всегда так делали. Но сколько можно? Делайте тогда за свой счет. Дом продали, машину продали — восстановили. Я разрушать не дам. Решение ищите. Ваша [Константин Полежаев] должность на грани. Одно вранье и безответственность, — сказал Гладков.

Ранее телеканал RTVI сообщил, что бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с частной военной компанией «Вагнер», ушел с должности председателя попечительского совета медиагруппы «Патриот». Сейчас этот пост занимает журналист Аббас Джума.