Кадыров заявил, что для Украины наступил самый тяжелый период

Фото: Официальный сайт Главы Чеченской Республики

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что для Украины наступил самый тяжелый период. По его словам, ситуация в зоне проведения СВО находится под полным контролем

Ситуация в зоне проведения СВО находится под полным контролем союзных войск. Для украинских националистов наступил самый тяжелый период, когда вся обширная линия фронта пришла в движение. И движение это отнюдь не в пользу киевского режима, — написал Кадыров.

Глава Чечни ранее заявил, что бойцы батальонов «Ахмат-1», «Север» и «Юг» начали разыскивать украинских диверсантов в Херсонской и Запорожской областях. Он добавил, что чеченские военные будут проверять документы у местных жителей и искать схроны с боеприпасами. Их зона ответственности пролегает от Новой Каховки до Энергодара, отметил глава республики.

Позднее Кадыров заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в соцсетях.