Замешанных в скандале перед ЕГЭ в Воронеже отстранили от работы Салогубова: участников скандала в школе Воронежа отстранили от работы на ЕГЭ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участников скандала с досмотром школьниц в воронежской школе № 62 перед ЕГЭ отстранили от работы на экзаменах, сообщила на пресс-конференции в онлайн-режиме министр образования Воронежской области Наталья Салогубова. Среди них член государственной экзаменационной комиссии и два организатора вне аудитории. По словам Салогубовой, ведомство по-прежнему ждет официальных результатов проверки.

Государственная экзаменационная комиссия это понимает, и это понимание выразилось в действиях, что есть определенное количество лиц, которые участвовали в инциденте. Поэтому это уже закреплено решением — все лица, которые участвовали в инциденте, исключены из списка тех, которые принимают участие в Едином государственном экзамене, — заявила министр.

Салогубова добавила, что Государственная экзаменационная комиссия создала специальную группу в связи с произошедшим. Все собранные материалы были переданы следователям.

Скандал в воронежской школе произошел 28 мая из-за жалоб учениц на то, что перед ЕГЭ по русскому языку их заставляли снимать бюстгальтеры, поднимать футболки и рубашки. Организаторы искали у них телефоны.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая призвала дать возможность школьникам из воронежской школы № 62 пересдать экзамен. По ее словам, дети получили незапланированную встряску.