Житель Башкирии устроил взрыв в пятиэтажке, пытаясь согреться

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Башкирии случайно устроил взрыв в жилом пятиэтажном доме. По данным Telegram-канала SHOT, мужчина пытался согреться и включил газовую плиту на полную мощность, что привело к взрыву.

ЧП произошло накануне вечером, 4 октября, в городе Янауле. Чтобы прогреть квартиру, 27-летний молодой человек открыл четыре конфорки на кухне и ушел в другую комнату смотреть телевизор. Через какое-то время прогремел взрыв, в результате которого выбило все окна в помещении, а в соседних квартирах вылетели входные двери.

Мужчину с сильными ожогами госпитализировали. Сейчас он находится в коме, врачи борются за его жизнь. Больше в результате взрыва никто не пострадал. Также известно, что пострадавший работал слесарем.

Ранее стало известно о попытке диверсии в аэропорту Сыктывкара. Злоумышленники хотели устроить поджог в здании подстанции с блоками управления радиомаяками, с помощью которых пилоты определяют расстояние до взлетно-посадочной полосы. Диверсанты использовали канистру с бензином и «коктейль Молотова», но их спугнули. Пожар удалось предотвратить.