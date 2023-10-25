Замдиректора института в Новосибирске арестовали за организацию казино

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Суд арестовал заместителя директора Новосибирского юридического института, подозреваемого в организации незаконных азартных игр, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Он будет находиться в СИЗО до 18 декабря 2023 года.

Следствие выяснило, что мужчина собрал «законспирированную организованную группу с четким распределением ролей и функций». Как утверждается, он с помощью подручных наладил деятельность подпольного заведения, где проводились азартные игры.

Ранее на Бали задержали россиян за организацию подпольного турнира по покеру. Полиция острова накрыла организованное туристами мероприятие и задержала 27 человек. За нарушения местного законодательства им грозят штрафы и депортация. Взнос за участие составлял 2 млн рупий (около 11 тысяч рублей). В числе игроков были 26 россиян и один гражданин Белоруссии. При этом девушек, которые были на игре, в тот же день отпустили.

До этого полиция в Санкт-Петербурге ликвидировала четыре подпольных казино, которые располагались в квартирах многоэтажных домов на улицах Маяковского, Моисеенко и Кирочной, а также на набережной Фонтанки. Во время обысков силовики изъяли четыре стола для покера, наборы фишек и карты. Кроме того, в одном из казино были задержаны восемь клиентов. Также в отделение полиции доставлены пять администраторов.