Залившего краской крыльцо мэрии будут судить за дискредитацию ВС РФ

Директора котельной из Новосибирска, залившего сине-жёлтой краской крыльцо мэрии, будут судить за дискредитацию действий ВС РФ, сообщает «Сиб.фм». Станислава Карзанова задержали 9 апреля, тогда мэр города Анатолий Локоть предложил отправить мужчину на принудительные работы. Административное дело рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.

В отношении Карзанова С. В. сотрудниками полиции составлено два протокола об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3.3. КоАП РФ. Первый протокол от 24.03.2022: Карзанов нанес краску на асфальтовое покрытие на углу здания мэрии. Второй протокол от 09.04.2022, когда он нанес краску у входа в здание мэрии, — заявили в суде.

Ранее за дискредитацию действий российских войск Прикубанский районный суд города Краснодара оштрафовал местного жителя, который плюнул в уличный баннер с надписью «Z — своих не бросаем». По словам молодого человека, таким образом он выразил своё отношение к проведению спецоперации на Украине. При этом сам плевок он назвал неправильным поступком.

До этого по аналогичной статье был оштрафован на 15 тысяч рублей житель Читы. Он нанёс на свой автомобиль надпись, содержание которой правоохранители сочли правонарушением. В Костроме за дискредитацию ВС России была наказана женщина, устроившая одиночный пикет. Ей назначили штраф в 30 тысяч рублей. Вдвое большее взыскание получил 49-летний житель Кемерово, призывавший к участию в митинге против действий ВС России.