Закрытый после отравления 13 человек суши-бар продолжает принимать заказы Закрытый после отравления 13 человек суши-бар в Курске продолжает работать

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Роспотребнадзор закрыл один из филиалов суши-бара «Sushi King» в Курсе, в котором отравились 13 человек. Однако, по данным издания РИА Новости, сеть продолжает принимать заказы и доставлять еду местным жителям. По словам оператора службы заказов, оставить заявку можно как по телефону, так и на сайте. Заказ можно сделать в любом из 10 филиалов.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, восемь человек с острой кишечной инфекцией находятся в больнице, остальные выздоравливают дома.

Проводится эпидемиологическое расследование по установлению причин возникновения случаев острой кишечной инфекцией. Задействована лабораторная служба. Работа предприятия приостановлена, — сказано в сообщении ведомства.

По словам бывших сотрудников заведения, в котором заказывали роллы, в кафе всегда была антисанитария на кухне: сотрудники курили на рабочем месте, а пепел скидывали на пол, огурцы почти никогда не мыли. Вопросы вызывала и качество рыбы.

По последним данным, после массового отравления салатами в российских больницах продолжают проходить лечение 148 взрослых пациентов с диагнозом «ботулизм», 44 из них находятся на искусственной вентиляции легких. При этом 232 человека, в том числе трое детей, уже были выписаны из медучреждений.