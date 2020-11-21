Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют через сутки

https://static.news.ru/photo/82ce2304-2be7-11eb-9677-fa163e074e61_660.jpg Фото: 25.mchs.gov.ru

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке предполагается восстановить 22 ноября в середине дня. Переправа была закрыта из-за падения льда с вант — стальных тросов, являющихся важнейшей конструкцией моста.

Движение транспорта было остановлено утром 21 ноября, сообщили в мэрии. Из-за сильного обледенения на мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама она, впрочем, не пострадала, а кожух носит декоративный характер.

На острове Русском, который оказался фактически отрезанным, собралось около сотни машин на выезд.

Как передаёт РИА Новости, полицейские направляют автомобили к парому на мыс Поспелово, там уже собралась очередь из желающих уехать на материк. В среднем один рейс парома вмещает около 20 автомобилей. Количество рейсов, как завили в мэрии, будет зависеть от численности желающих воспользоваться этим средством передвижения.

Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населённые пункты острова пообещали доставлять с помощью автобусов.

Мост — единственный способ попасть на Русский, в обычных условиях паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек.

Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.

Как писал NEWS.ru, сложная обстановка также в городе Артёме. В Приморском крае, по данным регионального правительства, около 150 тысяч жителей остаются без света, воды и отопления.

19 ноября во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.