Закрытый из-за падения льда мост на остров Русский откроют через сутки

Движение по мосту на остров Русский во Владивостоке предполагается восстановить 22 ноября в середине дня. Переправа была закрыта из-за падения льда с вант — стальных тросов, являющихся важнейшей конструкцией моста.
Движение транспорта было остановлено утром 21 ноября, сообщили в мэрии. Из-за сильного обледенения на мосту произошло повреждение кожуха одной из вант. Сама она, впрочем, не пострадала, а кожух носит декоративный характер.
На острове Русском, который оказался фактически отрезанным, собралось около сотни машин на выезд.
Как
Горожан и жителей острова без личного автотранспорта до причала в Поспелово и обратно в населённые пункты острова пообещали доставлять с помощью автобусов.
Мост — единственный способ попасть на Русский, в обычных условиях паромы туда не ходят. На острове живут несколько тысяч человек.
Ранее на Приморский край обрушился ледяной дождь, из-за стихии оказались повреждены линии электропередачи, целые районы остались без света. Во Владивостоке в связи с массовыми отключениями электроснабжения во время снежного циклона ввели режим чрезвычайной ситуации.
Как писал NEWS.ru, сложная обстановка также в городе Артёме. В Приморском крае, по данным регионального правительства, около 150 тысяч жителей остаются без света, воды и отопления.
19 ноября во Владивостоке бетонная плита упала с крыши девятиэтажного дома на припаркованную у здания машину. Владелец машины, в этот момент чистивший её от снега, еле успел отбежать от своего автомобиля — он отскочил за секунду до того, как плита расплющила его внедорожник.