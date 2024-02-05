Закрытие спусков на «Красной поляне» в Сочи привело к давке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На популярном горнолыжном курорте Сочи «Красная Поляна» образовалась давка из-за закрытия спусков. На видео, которое опубликовал Kub Mash видно, как внутри помещения образовались плотные толпы туристов в спортивном обмундировании. Причиной закрытия спусков канал называет неблагоприятные погодные условия, в том числе удар молнии, который угодил в станцию лыжного комплекса «Лаура».

Как указывает канал, посетители пришли пережидать в ресторан, однако там не хватает мест даже для стоячих. Спуститься вниз туристы также не могут по причине временного закрытия канатных дорог.

6 февраля ряд горнолыжных курортов Сочи закрыл трассы для катания ввиду плохих погодных условий. В их число входит «Газпром Поляна», «Красная Поляна», а также «Роза Хутор». Канатная дорога «Красная поляна» также временно приостановлена из-за грозы.

Курорт «Газпром Поляна» закрыл горнолыжные трассы для катания в связи с лавинной опасностью, — сообщается в Telegram-канале «Газпром Поляны».

Ранее сообщалось о смерти четырех человек в давке на музыкальном фестивале в университете города Кочин индийского штата Керала. Более 60 человек были госпитализированы, четыре студента находились в критическом состоянии. Давка произошла после того, как участники мероприятия побежали в один из залов учебного заведения, когда на улице начался ливень.