Закрытая на карантин студентка СПбГУ заявила о бессмысленности изоляции

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В общежитии Санкт-Петербургского государственного университета 11 студентов отправили на карантин после общения с педагогом, в семье которого выявили заболевших коронавирусной инфекцией. По мнению одной из студенток, официальных оснований садить всех на изоляцию не было.

Преподаватель не был опасен, судя по его письму. Нас заставили сидеть в общежитии только на всякий случай. По такому выводу можно закрыть всех, ведь у каждого есть длинные цепочки контактов друг с другом, — приводят слова девушки «Невские новости».

При этом она подчеркнула, что никто из студентов не голодает, а комендант — активно помогает. По словам других студентов, проблемы со снабжением были на выходных, так как комендант общежития уехала на два дня.

За последние сутки в России выявлено 8135 новых случаев коронавируса. Рост заболеваемости отмечается с 25 сентября. До этого суточный прирост свыше 7 тысяч пациентов не наблюдался с 28 июня. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 1 159 573 случая коронавируса в 85 регионах. Из них более 42 тысяч в Санкт-Петербурге, писал NEWS.ru.