Закрылся барбершоп, где работал предполагаемый террорист из «Крокуса» В Тейково закрылся барбершоп, где работал обвиняемый в атаке на «Крокус»

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Мухаммадсобир Файзов

В городе Тейково Ивановской области закрылся барбершоп, где работал один из обвиняемых в атаке на «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобир Файзов, передает РИА Новости. Владелец соседствующего со зданием магазина электроники Максим рассказал, что вывеску с салона сняли примерно через день после теракта в Подмосковье.

Знаком я с ним (Файзовым. — NEWS.ru) не был, один раз стригся у него. Ну заходил он пару раз ко мне в магазин, шнуры к телефону покупал. А так всегда вроде общительный был. <...> Элементарные слова этикета, то есть культурный, так скажем, был, не какой-то там темный, закрытый, — отметил владелец соседнего магазина.

По словам предпринимателя, барбершоп был популярен среди местных жителей, там стригли по записи, а стрижкой у Файзова он остался доволен. Он также отметил, что в первую ночь после теракта у заведения дежурили сотрудники полиции, так как в адрес барбершопа поступали угрозы. Максим убежден, хозяина бизнеса нельзя обвинять в произошедшем. Он подчеркнул, что хозяин салона пострадал от сложившейся ситуации и ему бы не хотелось, чтобы тот потерял бизнес.

Другие работники соседних магазинов также описывали Файзова как спокойного и малоприметного человека, который ни с кем особо не общался. Кроме того, один из продавцов рассказал, что обвиняемый в теракте в «Крокус Сити Холле» несколько раз стриг его сына.