Закрылась новосибирская турфирма, организовавшая тур на Ключевскую сопку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новосибирске закрылся офис организовавшей смертельную экспедицию на Камчатку турфирмы «Экстрим тайм». Как рассказала «Сиб.фм» местная жительница Анастасия, после 3 сентября офис организации так ни разу и не открылся. По ее словам, в день трагедии фирма закрылась около 18 часов, хотя обычно сотрудники находились внутри до 22 часов.

Раньше они всегда работали минимум до десяти вечера, часто оставались и до двенадцати. А звонки принимали вообще круглосуточно, — говорит Анастасия.

Вечером 5 сентября в офис «Экстрим тайм» вошли следователи вместе с сотрудником организации, после чего они заперли дверь, а позже привели понятых. Позднее в Следственном комитете по Новосибирской области сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении руководителя и гида-инструктора новосибирского ООО «Экстрим тайм».

Группа, которая отправилась на Ключевскую сопку, была застрахована Совкомбанком, сообщает издание со ссылкой на источник, близкий к МЧС по Камчатскому краю. В информации, указанной на сайте банка, говорится, что в программу страхования здоровья при несчастном случае входят в том числе риски инвалидности и смерти, а страховые суммы могут составлять от 30 тысяч до 30 млн рублей.

Следственный комитет России ранее сообщил, что число погибших туристов при восхождении на Ключевской вулкан увеличилось до девяти. По факту произошедшего ведомство возбудило два уголовных дела: за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам и за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекших смерть двух и более лиц.