Закон о запрете «наливаек» оценили в Подмосковье Член ОП Леонов: запрет «наливаек» поможет Подмосковью эффективно бороться с ними

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Предоставление регионам права запрещать розничную продажу пива и других слабоалкогольных напитков в заведениях общепита в вечернее и ночное время поможет подмосковным властям эффективно бороться с этим явлением, рассказал в беседе с «Радио 1» член Общественной палаты Московской области Сергей Леонов. По его словам, особенно срочно необходимо решить проблему «наливаек» в многоквартирных домах.

Ограничение продажи алкоголя именно в жилых домах — это наболевшая и своевременная тема и мера. <...> Круглосуточный режим работы в таких заведениях нарушает не только покой жильцов, но и ведет к общему ухудшению криминогенной ситуации, — подчеркнул общественник.

Он подчеркнул, что пока в Московской области нет специального запрета или ограничения на продажу алкоголя именно в многоквартирных домах. Леонов выразил надежду, что с принятием федерального закона у властей региона появится возможность более глубокого и серьезного регулирования этого рынка. Общественная палата включится в эту работу и не останется в стороне, пообещал член Общественной палаты.

Госдума 1 февраля приняла в третьем, окончательном, чтении закон, который позволяет региональным властям запрещать на своей территории розничную продажу алкоголя в «наливайках». По словам спикера палаты Вячеслава Володина, многие граждане жалуются на работу таких заведений в своих домах.