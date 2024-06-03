«Закон есть закон»: глава Ингушетии отреагировал на арест своего брата Глава Ингушетии Калиматов подтвердил информацию об аресте брата за мошенничество

Фото: Alexander Kazakov/Kremlin Pool

Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов перед началом совещания регионального правительства подтвердил информацию о задержании своего старшего брата Магомед-Башира Калиматова по делу о мошенничестве, соответствующее видео опубликовано в его Telegram-канале. Ингушский лидер поделился, что сильно огорчен сложившейся ситуацией, но отметил, что перед законом все равны.

Действительно, мой брат задержан. В рамках расследования проводится следственная проверка, по ее итогам будет вынесено решение суда. Как брата меня это событие сильно огорчает, но закон есть закон. Хотел бы, чтобы все это понимали — в своей работе и жизни придерживаюсь этого принципа. То есть должно быть четкое понимание — закон для всех одинаков, — заявил он.

Калиматов добавил, что 2 июня провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним важные для республики вопросы. Он отметил, что доложил российскому лидеру о ситуации вокруг социально-экономического развития Ингушетии. По его словам, глава государства положительно оценил проделанную работу.

В сентябре у нас должны состояться выборы главы Ингушетии. Надеюсь, народ и парламент меня поддержат, — добавил Калиматов.

О задержании Магомед-Башира Калиматова стало известно 25 мая. РИА Новости сообщало, что Мещанский районный суд Москвы заключил его под стражу по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества. Раньше чиновник возглавлял региональный филиал «Почты России».