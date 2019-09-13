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Инвалид второй группы Илья Путевский из Кемеровской области стал фигурантом второго дела о неуважении к власти. Об этом сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

В Кемерово первое дело о повторном неуважении. Местному жителю грозит штраф до 200 тысяч рублей или арест до 15 суток, — написал Чиков в своём Telegram-канале. По словам правозащитника, на...