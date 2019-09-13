Следователи начали доследственную проверку информации о членовредительстве троих заключённых в исправительной колонии в Калининграде. По данным СКР, мужчины нанесли себе множественные порезы.
В УФСИН по региону уточнили, что ранения оказались неопасными для жизни. Акт членовредительства совершили осуждённые, неоднократно нарушавшие правила внутреннего распорядка колонии, передаёт
Ранее News.ru писал, что следственные изоляторы Москвы за пять лет снизили перенаселённость до 10%, что позволило каждому заключённому иметь собственное спальное место. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в столице Татьяна Потяева.