Заключенный продал из камеры мотоциклы-«призраки» на сотни тысяч В Ростовской области заключенный продал четыре несуществующих мотоцикла

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Ростовской области заключенный смог продать четыре несуществующих мотоцикла, выручив за сделки несколько сотен тысяч рублей, рассказал «КП — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона. По информации источника, мужчина публиковал в интернете объявления о продаже транспорта, а доверчивые покупатели переводили ему 100-процентную предоплату.

Как пишет издание, первой сделкой афериста стала продажа несуществующего мотоцикла за 113 тысяч рублей клиенту из Костромской области. Мужчины через мессенджер обговорили условия и даже заключили договор купли-продажи. Затем заключенный прислал костромчанину фото коробки, пояснив, что это — упакованный байк, и пообещав, что покупка придет через неделю. Покупатель перевел на счет злоумышленника всю требуемую сумму.

В течение трех месяцев мошенник ждал, что его афера вскроется, однако этого не произошло, и тогда он за месяц опубликовал новые объявления о продаже уже трех мотоциклов, рассказал источник. Во всех случаях покупатели переводили заключенному 100-процентную предоплату.

Заявления в полиции появились лишь после четвертого случая мошенничества. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, по четырем эпизодам он был осужден на два года и 10 месяцев лишения свободы. С учетом не отбытой части наказания он проведет в исправительной колонии строгого режима более семи лет. Кроме того, заключенному предстоит возместить ущерб обманутым байкерам.

Ранее стало известно, что за семь месяцев этого года москвичи лишились одиннадцати квартир, став жертвами телефонных мошенников. По данным столичной прокуратуры, жертв ввели в заблуждение и все они считали, что помогают пресечь преступные действия в отношении своей недвижимости.