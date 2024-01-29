Заключенный погиб во время драки в колонии Татарстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В исправительной колонии № 5 в Татарстане заключенные устроили драку, в результате которой погиб один человек, передает РИА Новости со ссылкой на управление ФСИН региона. Четыре человека получили различные травмы. Уточняется, что ЧП произошло в отряде строгого режима.

В исправительной колонии № 5 в ходе возникшего конфликта между двумя осужденными один из них погиб, еще четверо получили травмы при попытке разнять участников драки. Инцидент произошел в отряде со строгими условиями отбывания наказания, — сообщили в УФСИН.

При этом в ведомстве заявили, что некий правозащитник пытается дестабилизировать ситуацию, распространяя фейки о ситуации в колонии. Ранее о конфликте в колонии Татарстана в Telegram рассказывал автор проекта Gulagu.net Владимир Осечкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Портал Inkazan писал, что ранним утром 29 января в колонии начались внеплановые обыски. При этом в региональном отделении УФСИН подготавливают специальное донесение во ФСИН России. Это связано с тем, что один из осужденных скончался.

Ранее сообщалось, что осужденный в России за шпионаж гражданин США Пол Уилан был избит в колонии одним из заключенных. В УФСИН Мордовии уточнили, что конфликт произошел на бытовой почве.