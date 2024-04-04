Заключенный одобрил терроризм и продлил себе срок В Петербурге суд продлил заключенному срок за одобрение идеологии и методов ИГ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге 1-й Западный окружной военный суд приговорил к трем годам лишения свободы заключенного, который одобрил идеологию и методы группировки «Исламское государство» (организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), сообщает объединенная пресс-служба судов города. Мужчина уже отбывает наказание в петербургской исправительной колонии № 6 — ему продлили срок заключения.

Заключенного признали виновным в публичном оправдании терроризма (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Суд установил, что в октябре 2022 года он, находясь в исправительной колонии, неоднократно заявил, что считает правильными и допустимыми идеологию и методы «Исламского государства». Мужчина свою вину в суде признал.

Военный суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года. По совокупности приговоров — 4 года лишения свободы с отбыванием двух лет в тюрьме, далее в ИК строгого режима, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проживающий на Алтае гражданин Узбекистана высказался в одном из местных магазинов в поддержку теракта в «Крокус Сити Холле», его арестовали на два месяца. Мигранта обвинили в публичном оправдании террористического акта.