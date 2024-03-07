Заключенные устроили погром в исправительной колонии строгого режима № 4 в Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. По словам представителя управления, которые приводит местное издание «Взгляд-инфо», один из осужденных отказался выполнять требования администрации, его требования поддержали еще несколько человек. Ситуацию удалось взять под контроль после «разъяснительной беседы» с нарушителями. Уточняется, что физическая сила к осужденным не применялась.