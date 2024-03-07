Заключенные устроили погром в исправительной колонии строгого режима № 4 в Саратовской области, сообщили в пресс-службе регионального УФСИН. По словам представителя управления, которые приводит местное издание «Взгляд-инфо», один из осужденных отказался выполнять требования администрации, его требования поддержали еще несколько человек. Ситуацию удалось взять под контроль после «разъяснительной беседы» с нарушителями. Уточняется, что физическая сила к осужденным не применялась.
Противоправные действия осужденного, отбывающего наказание по статье 105 УК РФ, поддержали несколько лиц из числа злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания, повредивших имущество (сломали окна и отсекающие двери в отряде). После проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы осужденные отказались от своих противоправных действий, — говорится в сообщении.