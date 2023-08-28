Заключенная забила до смерти своего новорожденного сына в СИЗО Брянска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заключенная по делу о наркотиках, 25-летняя девушка, забила до смерти своего новорожденного сына. Инцидент случился в СИЗО Брянска, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Правоохранители задержали Анастасию Б. при попытке сбыта запрещенных веществ в крупном размере. На тот момент девушка уже была беременна. В начале июля она получила тюремный срок. После родов, которые произошли через 12 дней после суда, нарушительницу направили в брянское СИЗО №1 в месте с ребенком.

Рано утром в воскресенье, 27 августа, заключенная проснулась, взяла малыша, которому исполнилось всего 1,5 месяца, и начала бить его об пол, пока он не перестал подавать признаков жизни. Трагедия случилась на глазах у сокамерницы.

По данному факту правоохранители возбудили на девушку еще одно уголовное дело по статье «Убийство». Семья Анастасии родом с Украины, а отец когда-то служил в спецподразделении «Беркут».

Ранее стало известно, что Нефтекумский районный суд Ставропольского края вынес приговор 33-летней местной жительнице, убившей своего новорожденного ребенка. Как сообщили в прокуратуре, в январе 2022 года злоумышленница родила здоровую девочку, однако ребенок был нежеланным. Роды при этом проходили втайне, о беременности женщины никто не знал. После рождения ребенка мать решила от него избавиться. Она задушила младенца, а тело закопала за зданием местной гостиницы. Через некоторое время останки девочки были обнаружены.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.