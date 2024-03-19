Закладчика на дорогом кабриолете задержали с кокаином в Сочи В Сочи задержали закладчика с кокаином на арендованном кабриолете

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудники ДПС задержали 45-летнего жителя Сочи, который взял кабриолет BMW в аренду и развозил на нем наркотики, сообщил официальный Telegram-канал УВД по Сочи. У мужчины нашли свертки с кокаином и мефедроном.

Подозреваемого на арендованном кабриолете в Хостинском районе Сочи остановили для проверки документов сотрудники ДПС. Мужчина сильно нервничал, вызывая подозрения у полицейских. При осмотре машины полицейские нашли наркотики общей массой около 14 граммов. Мужчину задержали, а автомобиль эвакуировали и намерены вернуть владельцам. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее курганские полицейские задержали 10-летнего мальчика, который со своим подельником раскладывал по городу закладки с наркотиками. Учащийся четвертого класса школы имел при себе 100 граммов синтетического опиоида карфентанила.

В сентябре стражи порядка задержали учителя физкультуры одной из московских школ, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Мужчина заметно нервничал. При задержании он признался, что делал закладки с мефедроном в районе Орехово-Борисово, и даже показал несколько мест, где оставлял тайники.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.