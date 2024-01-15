«Зайцы» оплевали и оттаскали за волосы кондуктора в Петербурге Избивших кондуктора безбилетников в Петербурге будут судить за хулиганство

Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

В Санкт-Петербурге 13 января трое безбилетников избили 59-летнюю женщину — кондуктора трамвая, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Пассажиры отказались платить за проезд, а после нанесли женщине несколько травм, с которыми пострадавшая обратилась в больницу. Из медучреждения в полицию поступила телефонограмма об инциденте. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Пострадавшая рассказала, что работает кондуктором и у дома 83 на Дунайском проспекте, возле метро «Дунайская», у нее в трамвае произошел конфликт с тремя пассажирами из-за того, что те отказались оплатить проезд. В ходе конфликта женщине причинили телесные повреждения. <...> Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), — сообщили в полиции.

По данным 78.ru, в больнице у пострадавшей зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб теменной области. Известно, что изначально женщина позволила предположительно пьяным гражданам проехать две остановки бесплатно, но те продолжили вести себя вульгарно: начали закидывать ноги на сиденья и ругаться матом.

В ответ на замечание они начали плеваться, унижать профессию кондуктора. Первой нападавшей оказалась женщина из пьяной компании. Пострадавшая лишь помнит, как та схватила ее за волосы и начала тянуть вниз. Очнулась она, только когда к ней на помощь пришли пассажиры и водитель. На место вызвали полицию и скорую помощь.

Ранее пьяный житель города Белово в Кемеровской области с разбитым носом устроил драку с кондуктором и другим пассажиром. Мужчину разозлил тот факт, что общественный транспорт ходит строго по расписанию.