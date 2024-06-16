Захватившие заложников в Ростове-на-Дону сторонники ИГИЛ планировали теракт «112»: взявшие заложников в СИЗО террористы хотели взорвать здание суда

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Telegram-канал «112» сообщает, что трое из террористов, взявших заложников в СИЗО в Ростовской области, хотели взорвать здание Верховного суда КЧР. По информации Baza, трое из злоумышленников были осуждены за участие в ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Как пишет «112», сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт. По данным канала, злоумышленники приобрели оружие, в том числе автомат и два пистолета, а также компоненты для создания взрывчатки, однако не успели довести задуманное до конца. В публикации указано, что в марте этого года террористов приговорили к 18 годам заключения в колонии строгого режима.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что личности пятерых из шести нарушителей, взявших в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний в СИЗО Ростовской области, были установлены. Согласно его сведениям, сейчас выясняют, кто последний обвиняемый. Как уточнил канал, среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А.

В Сети появилось видео с колонной силовиков, которые оцепили СИЗО в Ростовской области. На опубликованных кадрах очевидец уточняет, что улицы вокруг следственного изолятора полностью перекрыты. На месте можно заметить автомобили сотрудников ДПС, которые разворачивают подъезжающие автомобили.