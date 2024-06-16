Захват заложников в СИЗО вызвал массу вопросов у военкора Коц указал на ряд проблем, спровоцировавших захват заложников в ростовском СИЗО

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора №1 в Ростове-на-Дону

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале обратил внимание на несколько проблем, из-за которых в Ростовской области произошел захват заложников в СИЗО. Журналист задался вопросами, как такое могло произойти и почему террористам удалось объединиться.

Почему у нас присягнувшие запрещенному в России ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена. — NEWS.ru) обезьяны дружно сидят в одной камере? Чтобы легче было сколотить свой «камерный» джамаат и спланировать побег? Или для кого-то в Ростове существование тюремных джамаатов — это новость? — спросил Коц.

Кроме того, продолжил военкор, вызывает вопросы, как преступники смогли выломать решетку и попасть в оперчасть, где произошел захват заложников. Коц объяснил, что решетка на окнах — не единственное препятствие и к нему невозможно пройти незамеченным.

Также в камерах должны были быть видеокамеры, отметил журналист. Он напомнил, что в 2018 году ФСИН планировала закупить 28 тысяч переносных видеорегистраторов и 34 тысячи камеры видеонаблюдения, что позволило быть установить контроль над всеми участками СИЗО.

Для этого службе понадобилось около 1,5 млрд рублей. И что? Конкретно на эту камеру денег не хватило и мини-джамаат спокойно готовил свои черные флаги и расшатывал решетку? А что с видеонаблюдением по ходу движения от камеры к оперчасти? Кто-то следит за мониторами? — возмутился журналист.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что террористов, взявших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал, уточнили во ФСИН. Ряд Telegram-каналов утверждает, что все злоумышленники погибли.

В Сети появились кадры из СИЗО в Ростовской области. На них можно заметить, как нарушители окружают мужчин. Один из заложников заявлял о серьезности намерений арестованных.