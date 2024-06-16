Захват СИЗО, ветер Калуги, убийство журналиста: самые громкие ЧП за сегодня

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Шестеро террористов ликвидированы после захвата заложников в ростовском СИЗО, в Калуге мужчины едва не поплатились жизнью, спасая стройматериалы, СКР намерен найти всех, кто причастен к убийству корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, — рассказываем о самых громких происшествиях за 16 июня.

Террористы захватили заложников в СИЗО

Утром 16 июня шестеро заключенных захватили двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Спустя несколько часов пресс-служба УФСИН сообщила, что все захватчики убиты. Трое из них после штурма были в сознании, но скончались до приезда скорой. Оба сотрудника ФСИН были освобождены, их жизни ничего не угрожает.

Сообщалось, что трое ликвидированных были осуждены за участие в ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и подготовку теракта в здании Верховного суда в Черкесске.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева отметила, что инцидент спровоцировали особенности региона. По ее словам, в Ростовской области военный окружной суд ежедневно рассматривает по несколько террористических дел и, соответственно, там есть «перелимит» в СИЗО. Кроме того, уточнила Меркачева, сказалась и нехватка сотрудников исправительного учреждения. Она отметила, что нынешний инцидент должен стать поводом для «грандиозных изменений» в отношении заключенных, содержащихся в СИЗО за тяжкие преступления.

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Буйство стихии в Калужской области

В Калужской области сильный ветер едва не убил двоих местных жителей, сообщает Telegram-канал Ural Mash. Потоки воздуха подняли металлические листы, лежавшие у ворот. Мужчины пытались поймать облицовочные материалы, рискуя жизнью.

В один момент металлический лист под сопротивлением ветра поднялся, обхватил одного из мужчин и проволок его по асфальту.

На уходящей неделе сильный ветер повалил несколько деревьев в Калужском регионе. В некоторых районах областной столицы ливни размывали асфальт.

СКР возбудил дело после убийства журналиста Цицаги

Следователи установят всех причастных к смерти военного корреспондента NEWS.ru Никиты Цицаги, сообщили сегодня в пресс-службе СК РФ. Представители ведомства назвали случившееся убийством.

«Сообщалось, что в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины города Угледара ДНР погиб военный фотокорреспондент. Следственный комитет России примет все возможные меры к установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к убийству журналиста», — уточнили в пресс-службе СК РФ.

Глава Минцифры Максут Шадаев выразил соболезнования родным и близким погибшего в ДНР военкора. Министр направил слова сочувствия изданиям, которые лишились талантливого журналиста. А член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев призвал наградить военного корреспондента орденом Мужества. Парламентарий также принес соболезнования родным и близким Цицаги.

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