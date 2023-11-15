Захваченную отцом в заложники девочку в Петербурге спасли

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шестилетнюю девочку, захваченную в заложницы собственным отцом в Санкт-Петербурге, спасли, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Как отмечается, спустя два часа полицейские вошли в квартиру на Серебристом бульваре и вывели мужчину. В данное время на месте работают медики. Девочка в безопасности.

Как сообщалось ранее, о случившемся правоохранителям рассказала мать ребенка. Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. У дома дежурили полицейские. Ожидалось прибытие психолога из центра помощи семье и детям.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве блогер с миллионной аудиторией Антон Дудков удерживал в квартире курьера, который доставил ему поддельную сумку вместо брендовой. По информации канала, Дудков приобрел аксессуар за 500 тысяч рублей, но, когда его привезли, пришел к выводу, что сумка неоригинальная. Канал уточняет, что Дудков запер курьера у себя дома, ожидая, что представители интернет-магазина обменяют его на деньги.

До этого в Японии вооруженный мужчина захватил десять заложников в почтовом отделении. Перед этим он устроил стрельбу в городе Тода, где ранил врача и пациента. Прибывшая на место происшествия полиция предложила гражданину сдаться добровольно.