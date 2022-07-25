Захотевшая «оживить российских военных» депутат уехала из России Новосибирский мундеп Пирогова покинула Россию из-за уголовного дела о фейках

Фото: Телеграмм-канал «Коалиция Новосибирск 2020»

Хельга Пирогова

Независимый депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова сообщила, что покинула Россию, пишет «Тайга.инфо». Утром 25 июля она должна была явиться в Следственный комитет для допроса по уголовному делу о дискредитации ВС РФ. Уточняется, что Пирогова улетела в Грузию. Известно, что она находится на четвертом месяце беременности.

Ранее Пирогова в Twitter рассказала о желании «оживить и надавать по щам» погибшим на Украине российским военным. Таким образом она прокомментировала статью об отдавших жизнь на поле боя добровольцах, раскритиковав родственников бойцов «за их черствость и корыстолюбие».

21 июля политик была задержана на выходе из бара, где проходил благотворительный аукцион, сборы с которого должны были пойти на оплату штрафов за акции протеста, прошедшие в январе. На депутата составили протокол, а после отпустили.

Позднее Следственный комитет России возбудил в отношении мундепа уголовное дело по статье о фейках о ВС России. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин.