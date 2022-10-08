Захарова назвала преступной логикой реакцию ЕС на подрыв Крымского моста

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Реакция главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу на взрыв Крымского моста показывает, что «натовские режимы» связаны «преступной логикой», заявила в своем Telegram-канале представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, они объединены убийствами, диверсиями, разрушениями, провокациями и инсценировками.

Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, — написала Захарова.

Она также обратила внимание на радость бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского по поводу повреждения «Северного потока».

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с ЧП на Крымском мосту. По версии следствия, утром 8 октября на транспортном объекте произошел подрыв грузовика, следом было зафиксировано возгорание топливных цистерн железнодорожного состава, двигавшегося в направлении Крыма. В результате ЧП обрушились два автомобильных пролета. Позднее в Сети появилось фото взорванного грузовика.

После инцидента глава МИД Эстонии поздравил «украинский спецназ» в связи со взрывом на Крымском мосту. Рейнсалу назвал атаку на Крымский мост «смелым поступком». Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал ЧП на Крымском мосту, назвав произошедшее началом. Он охарактеризовал транспортный объект как «незаконный» и высказался о возврате украинской собственности.