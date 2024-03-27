Загоревшаяся во время кесарева сечения женщина отсудила компенсацию Загоревшаяся во время кесарева сечения жительница Улан-Удэ отсудила компенсацию

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Жительница Улан-Удэ, загоревшаяся во время кесарева сечения, отсудила компенсацию у городского перинатального центра, сообщает «МК в Бурятии». Октябрьский районный суд удовлетворил требования истицы к больнице о компенсации морального вреда и расходов на приобретение лекарственных средств. Точную сумму взысканного ущерба в пресс-службе суда не назвали.

Как уточняет издание, во время проведения операции женщина получила ожог средней степени тяжести. Установлено, что пациентка попала в перинатальный центр с осложнениями. Врачи приняли решение о проведении экстренных родов путем кесарева сечения. Из-за неправильно установленного электрода произошло возгорание прямо на поверхности тела пациентки.

В ходе проверки были выявлены нарушения при оказании медицинской помощи. Было возбуждено дело в отношении медработников, но так как вред здоровью был средним по тяжести, органы следствия прекратили уголовное преследование. Решение суда в законную силу не вступило.

Младенец из Санкт-Петербурга ранее умер после того, как ему сделали плановую прививку от полиомиелита. По словам родителей, они вызывали скорую помощь трижды, медики делали ему жаропонижающие уколы. На третий раз его забрали в больницу, где он скончался.