Загорелся крупный склад в Новосибирске

Фото: Официальная страница МЧС России Новосибирская область Вконтакте

В Новосибирске начался пожар в здании склада, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По данным агентства, площадь пожара превысила 1,8 тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших нет.

На улице 2-я Станционная в Новосибирске происходит открытое горение складского помещения — по предварительной информации, на площади 1805 квадратных метров, — отметил спикер.

По данным источника, на горящем складе находится пластиковая продукция. В соцсетях сообщили, что перед началом пожара очевидцы услышали взрывы. Затем в небо поднялся дым и разгорелось пламя.

Позже в пресс-службе МЧС России по Москве сообщили, что в больнице имени Кончаловского в Зеленограде произошло короткое замыкание. По данным экстренных служб, инцидент не привел к возгоранию. В пресс-службе уточнили, что обстановка в медучреждении спокойная.

24 декабря стало известно, что в кемеровском доме престарелых произошел пожар, повлекший гибель 22 человек. Здание приюта обрушилось. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что власти проверят все дома престарелых в регионе после ЧП. Он подчеркнул, что проверки пройдут в течение недели.