Ключевое звено энергосистемы загорелось в Ленобласти В Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ленобласти вспыхнул пожар на подстанции «Восточная», которая является ключевым звеном энергетической системы региона. На место выехали экстренные службы. По предварительным данным, во Всеволожском районе воспламенился трансформатор, сообщили на сайте регионального МЧС.

В 18:55 15 августа 2023 года поступило сообщение о пожаре по адресу: Всеволожский район, д. Новосергеевка, — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, отметили в спасательной службе.

Очевидцы сняли горящую подстанцию на видео. На кадрах видно высокий столб черного дыма.

Тушение огня осложняло то, что оборудование оставалось под высоким напряжением. Для ликвидации возгорания подстанцию обесточили, по данным РЕН ТВ. Как пишет 47news, сообщение о пожаре трансформаторной подстанции в районе Кудрово поступило в 18:55. Предположительно, возгорание произошло после планового ремонта.

«Восточная» входит в магистральные электрические сети (МЭС) Северо-Запада ОАО «ФСК ЕЭС», обслуживающей более 140 тысяч км линий электропередачи и свыше 900 подстанций.

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