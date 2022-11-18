Российский Superjet зашел в закрытую зону около Луганска и Донецка Самолет Sukhoi Superjet 100 вошел в закрытую зону на границе Донбасса и приземлился в Ростове-на-Дону

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Sukhoi Superjet 100

Самолет Sukhoi Superjet 100-95B российской авиакомпании Redwings 18 ноября вошел в закрытую зону полетов в районе границы с Луганском и Донецком, следует из данных сервиса FlightRadar24. Пунктом прибытия самолета стал аэропорт Платов в Ростове-на-Дону, который как не принимает, так и не выпускает летательные аппараты в связи с ограничениями Росавиации, введенными 24 февраля.

Согласно информации сервиса по мониторингу полетов, самолет с бортовым номером RA-89152 вылетел из столичного аэропорта Внуково в 14:49, обогнул Тамбов, Воронеж и Липецк, к 16:30 находился в небе над городом Шахты совсем рядом с границей Луганской и Донецкой областей и в скором времени приземлился в аэропорту Платов.

Сегодня утром Росавиация продлила до 27 ноября 2022 года режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

В августе экипаж Boeing 737 авиакомпании «Победа» сообщил о неопознанном объекте при заходе на посадку в аэропорту Внуково. Объект был замечен бортовой системой предупреждения столкновения самолетов в воздухе (TCAS).