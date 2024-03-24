Задымление произошло на станции метро «Чкаловская» в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге возле станции метро «Чкаловская» и на платформе произошло задымление, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Опубликовано видео с места.

На кадрах видно задымление на платформе. По словам очевидцев, в воздухе чувствуется запах гари.

«Фонтанка» пишет со ссылкой на представителей метрополитена, что запах гари, который почувствовали пассажиры в метро, спустился с улицы. По данным газеты, недалеко от станции тушили горящий автомобиль ВАЗ, возгорание было ликвидировано в 20:14. Примерно в это же время появились сообщения о задымлении на «Чкаловской». В справочной подземки при этом отметили, что метро работает в штатном режиме.

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