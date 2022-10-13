Задушивший четверых жителей Кемерово мужчина получил пожизненный срок

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

В Кемерове жителя Рудничного района, убившего четырех человек, приговорили к пожизненному лишению свободы, сообщили в Следственном комитете (СК) РФ по Кемеровской области. С мая по октябрь 2019 года осужденный задушил знакомых, после чего спрятал их тела на своем участке.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2020 года в территориальный следственный отдел поступила информация, что на участке одного из частных жилых домов закопаны тела нескольких мужчин, не имеющих определенного места жительства. <...> После этого на данных участках следователи провели раскопки, в результате чего были обнаружены скелетированные останки тел, которые, как показала генетическая экспертиза, принадлежат четырем разным мужчинам, — говорится в сообщении.

Ранее судимый 34-летний хозяин дома не отрицал причастности к смерти мужчин. Он сотрудничал со следствием и рассказал, что в мае 2019 года 52-летний знакомый пустил его с сожительницей прожить в этом доме. Позже у злоумышленника с последним произошла ссора, во время которой «гость» задушил обидчика, а затем закопал его тело на приусадебном участке. После этого они вместе с сожительницей остались проживать в этом доме.

Через некоторое время женщина пустила пожить к ним 62-летнего мужчину, который злоупотреблял алкоголем. Обвиняемому не нравилось, что деньги на выпивку «гость» брал у его спутницы. В какой-то момент, когда женщины не было дома, хозяин высказал мужчине претензии, а затем задушил его и закопал на приусадебном участке. После этого в октябре 2019 года аналогичным способом были убиты еще двое: 53-летний и 44-летний гости, тела которых также оказались закопаны.

В СК уточнили, что женщина догадывалась о криминальном характере исчезновения гостей, но в правоохранительные органы не обращалась.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц». Приговором суда ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима.

Ранее в Салехарде 32-летняя женщина в состоянии алкогольного опьянения задушила подушкой соседа. Ей может грозить до 15 лет лишения свободы.