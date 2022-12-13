«Задумчивый» тигр попал на камеру фотоловушки нацпарка «Земля леопарда»

Фото: t.me/amurleo_land

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал фото с «задумчивым» амурским тигром в Приморье. Удачный кадр с красиво сидящим зверем запечатлела камера фотоловушки.

В кадре красавец-хищник с философским выражением «лица» рассматривает что-то на земле или отдыхает.

Задумался и сидит, — сказано в шутливой подписи к фото.

Однако, говорится в сообщении, тигр на снимке вряд ли занят такими философскими вещами, чтобы проанализировать все, что произошло и «сделать выводы». А после, разрешив противоречия, двинуться дальше и даже может быть другой дорогой.

Он просто очень красиво сел, а фотоловушка запечатлела удачный кадр. Недаром художники всегда восхищались природой и черпали от неё вдохновение, — объясняется в сообщении.

Ранее Центр «Амурский тигр» опубликовал видео, на котором полосатый обитатель слушает радиостанцию в Дальнереченске Приморского края. Камера фотоловушки сняла дикую кошку рядом с передатчиком РТРС.